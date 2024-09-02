Роскошь и суд: Дуров со спутницей ищут жилье в «красивых районах» Парижа

Основателя Telegram и его спутницу Вавилову заметили на прогулке на Елисейских полях. СМИ заявили, что, несмотря на серьезность обвинений против Дурова, он не выглядит уставшим от юридических проблем. Тем временем появились сообщения о том, что Дуров ранее открывал канал связи для разведки Франции.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и его спутница Юлия Вавилова в выходные были замечены на прогулке на Елисейских полях в Париже, сообщил журнал Paris Match, опубликовав фото.

«В эти выходные одетый в темную кожаную куртку и в черных очках 39-летний миллиардер с улыбкой прогуливался по Елисейским Полям вместе со своей 24-летней подругой Юлией Вавиловой», – говорится в публикации.

Несмотря на серьезность обвинений, выдвинутых против Дурова, по мнению издания, он не выглядит уставшим от юридических проблем. Также отмечается, что бизнесмен поселился в одной из роскошных гостиниц в городе и поручил агенту найти ему дом в «красивых парижских кварталах», куда он планирует переехать на следующих выходных.

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Издание Parismatch назвало Вавилову «невестой» Дурова, которая младше его на 15 лет.

ПОСАДЯТ ИЛИ ОТПУСТЯТ?

В деле Дурова фигурирует 12 обвинений. В частности, отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, а также соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.

Предпринимателя отпустили 28 августа под залог в 5 млн евро, запретили покидать Францию и обязали дважды в неделю являться в полицейский участок. Президент страны Эммануэль Макрон исключил политические мотивы задержания Дурова. Посольство России во Франции утверждало, что власти «уклоняются от взаимодействия», и потребовало «обеспечить защиту его прав».

Ряд юристов не исключают, что Дуров может получить реальный срок во Франции. Заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в разговоре с НСН отмечал, что обвинения, предъявленные Дурову, абсурдны, однако это может не помешать суду.

«Обвинения, предъявленные Дурову, абсурдны и беспочвенны. Не представляю, как все это будет представляться суду и доказываться. Однако, скорее всего, Дуров получит реальный срок лишения свободы, поскольку обвинение достаточно серьезное. Перспективы у него разные, существует обмен заключенными между государствами. Также Дурова по просьбе государств, гражданином которых он является, (Сент-Китса и Невиса, ОАЭ, России и Франции – прим. НСН) могут направить в другие юрисдикции», – сказал он.

В свою очередь член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло в беседе с НСН выразил уверенность, что основатель Telegram пойдет на сделку с властями Франции, когда речь будет идти о его комфортном существовании.

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«Может сработать принцип домино, потому что власти Франции заполучили лично Дурова, посадили его в клетку, запретив выезжать из страны. Он пойдет на любые уступки, куда он денется. Сейчас с Францией он разберется, откупится, потом полетит в другую страну, где его схватят за то же самое. Как известно, любая реклама хороша, кроме некролога, поэтому рейтинг Telegram сейчас растет», – сказал эксперт.

МАСК, TELEGRAM И СВЯЗИ СО СПЕЦСЛУЖБАМИ

Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведки), в частности встречался с ними в Дубае, сообщила 31 августа газета Libération со ссылкой на источник.

Согласно данным, на этой встрече основатель Telegram дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну». О чем конкретно идет речь, газета не уточняет.

Кроме того, указала газета, Дуров заявил, что в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты. По его словам, обмен информацией по этим каналам даже позволил предотвратить несколько терактов.

Издание утверждает, что после задержания Дуров выразил готовность к сотрудничеству и предоставил сотрудникам правоохранительных органов свой мобильный телефон и код доступа к нему.

На фоне громкого ареста Дурова американский миллиардер Илон Маск допустил, что ограничит свои поездки. По его словам, поездки по миру, возможно, следует ограничить только государствами, где свобода слова защищена Конституцией.

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«Вероятно, с моей стороны было бы разумно (принять такое решение – ред. НСН)», – написал бизнесмен.

До этого Маск называл задержание Павла Дурова лучшей рекламой первой поправки к американской Конституции, которая защищает свободу слова. Миллиардер увидел в этом событии признаки грядущего ухудшения состояния свободы слова в Европе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция в очередной раз растоптала международные нормы в сфере защиты свободы слова в ситуации с задержанием Павла Дурова. При этом Захарова отметила, что официальные власти Парижа «лицемерно утверждают о своей некой исключительности в вопросах, касающихся свободы прессы и равного доступа к информации», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Paris Match
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