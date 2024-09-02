Роскошь и суд: Дуров со спутницей ищут жилье в «красивых районах» Парижа

Издание Parismatch назвало Вавилову «невестой» Дурова, которая младше его на 15 лет.

ПОСАДЯТ ИЛИ ОТПУСТЯТ?

В деле Дурова фигурирует 12 обвинений. В частности, отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, а также соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств.

Предпринимателя отпустили 28 августа под залог в 5 млн евро, запретили покидать Францию и обязали дважды в неделю являться в полицейский участок. Президент страны Эммануэль Макрон исключил политические мотивы задержания Дурова. Посольство России во Франции утверждало, что власти «уклоняются от взаимодействия», и потребовало «обеспечить защиту его прав».

Ряд юристов не исключают, что Дуров может получить реальный срок во Франции. Заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин в разговоре с НСН отмечал, что обвинения, предъявленные Дурову, абсурдны, однако это может не помешать суду.

«Обвинения, предъявленные Дурову, абсурдны и беспочвенны. Не представляю, как все это будет представляться суду и доказываться. Однако, скорее всего, Дуров получит реальный срок лишения свободы, поскольку обвинение достаточно серьезное. Перспективы у него разные, существует обмен заключенными между государствами. Также Дурова по просьбе государств, гражданином которых он является, (Сент-Китса и Невиса, ОАЭ, России и Франции – прим. НСН) могут направить в другие юрисдикции», – сказал он.

В свою очередь член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло в беседе с НСН выразил уверенность, что основатель Telegram пойдет на сделку с властями Франции, когда речь будет идти о его комфортном существовании.