«Тихие издевательства»: Почему пенсионеры терпят домашнее насилие
Ситуация с издевательствами над пожилыми со стороны родственников не улучшится, пока в людях не будет воспитываться ответственное отношение к семье, заявила НСН Людмила Айвар.
Полиция неохотно занимается жалобами пожилых людей на издевательства родственников, а сами жертвы часто боятся обращаться за помощью, не надеясь на правовую защиту, сообщила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Случаи жестокого обращения с престарелыми родственниками регулярно попадают в криминальные сводки, и пожилым людям крайне трудно защититься от домашнего насилия, пишут «Известия». В материале описывается история 82-летней женщины, над которой шесть лет систематически издеваются сын и невестка, несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы. Расследование уголовного дело затянулось на годы, виновных следствие так и не установило.
Айвар подтвердила, что это действительно распространенная ситуация, с которой сложно бороться.
«Как правило, правоохранительные органы неохотно реагируют на такие ситуации, потому что считают это семейным конфликтом. Они закрывают глаза на "тихие" издевательства, когда нет заметных следов — серьезных побоев, причинения тяжкого вреда здоровью и других последствий. Мол, помиритесь, разберетесь. Это приводит к тому, что люди страдают годами и не обращаются в правоохранительные органы, не надеясь на правовую защиту. Часто бывает, когда правоохранительные органы откликаются на такие заявления и начинают проводить проверку, возбуждают уголовное дело, то люди отзывают заявления. Под страхом привлечения к ответственности родственники начинают себя какой-то период времени вести иначе: заглаживать вину, уговаривать, говорить, что ошиблись и все осознали, любят и будут заботиться. Человек отзывает заявление, но через какой-то период времени издевательства повторяются, и он снова пытается обратиться в правоохранительные органы, но ему уже там говорят: извините, но разбирайтесь со своими родственниками сами. Некоторые просто боятся угроз, последствий, потому что не может правоохранительный орган 24/7 охранять безопасность пожилого человека. Поэтому, пока у нас не будет превентивных мер предупреждения, пока не будет разрешен конфликт интересов между презумпцией невиновности и защитой жертвы, у нас будут происходить такие ситуации», — пояснила юрист.
Она отметила, что проблема гораздо шире: страдают не только пожилые, и далеко не только в России.
«Это мировая проблема, когда старики становятся не нужны, становятся обузой, и от них хотят избавиться. Тем более, если есть имущественная подоплека, наследство или еще что-то, то пожилых людей стараются сживать со света, чтобы получить от них материальную выгоду. Это не сегодняшняя история, это достаточно давно происходит и распространено. Это из поколения в поколение переходит и будет продлеваться, пока не вырастет по-другому воспитанное поколение, пока не будет ответственного отношения к пожилым людям и в целом к семье. Это может коснуться любого менее сильного по отношению к своим родственникам человека. Это не только пожилые, это инвалиды, дети, женщины, мужчины», — отметила Айвар.
Юрист подчеркнула, что другие родственники или люди из окружения подвергающегося домашнему насилию человека могут обратиться в полицию, даже если жертва по какой-либо причине не может или не хочет этого сделать.
«Закон предусматривает право любого гражданина подать заявление, если он стал свидетелем совершения противоправного поведения или если он знает, что такое противоправное поведение совершается. Любой человек не просто имеет право, а должен это сделать, как законопослушный и добросовестный гражданин», — сообщила она.
Ранее руководитель дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева в пресс-центре НСН объясняла, почему женщины становятся жертвами домашнего насилия, и как таким людям добиться справедливости в суде.
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