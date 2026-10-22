Полиция неохотно занимается жалобами пожилых людей на издевательства родственников, а сами жертвы часто боятся обращаться за помощью, не надеясь на правовую защиту, сообщила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Случаи жестокого обращения с престарелыми родственниками регулярно попадают в криминальные сводки, и пожилым людям крайне трудно защититься от домашнего насилия, пишут «Известия». В материале описывается история 82-летней женщины, над которой шесть лет систематически издеваются сын и невестка, несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы. Расследование уголовного дело затянулось на годы, виновных следствие так и не установило.