Репродуктологи поспорили о возрастных ограничениях бесплатного ЭКО
Сегодня платная процедура ЭКО обойдется в 250-500 тысяч рублей, сказала НСН Мария Милютина. репродукороги
Ограничивать возраст, позволяющий провести бесплатную процедуру ЭКО, 38 годами — слишком жесткая мера, поскольку риск забеременеть при помощи процедуры становится незначительным только к 45 годам. Об этом НСН заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
В России предлагают установить возрастной предел для бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — 38 лет. С такой инициативой выступила председатель совета Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Карина Сагамонова, сообщило издание «Медвестник». По ее мнению, ограничение поможет эффективнее расходовать государственные средства и побудит женщин раньше задумываться о материнстве. По мнению Милютиной, ограничение в 38 лет — слишком жесткое, вероятность забеременеть становится минимальной только после 45 лет.
«В среднем эффективность ЭКО по ОМС составляет 36-40%. Конечно, с возрастом она снижается. Для возраста старше 42 лет она падает до 10% и менее, а в 45 лет — ниже 1%. Возрастной порог в 45 лет есть во всем мире. Конечно, беременность можно получить и в более позднем возрасте, но в таком случае это возможно с использованием либо собственных ранее замороженных яйцеклеток, либо яйцеклеток молодой женщины-донора. Ограничение имеет глубочайший смысл, потому что направление получат самые перспективные пациентки, будет рождаться больше здоровых детей. С другой стороны, 38 лет — очень жесткое ограничение. Вместе с тем, может быть, оно заставит пациенток задуматься над тем, чтобы планировать беременность чуть раньше. Сейчас мы очень часто видим, что программа откладывается и что пациентки приходят в возрасте старше 40 лет, когда эффективность процедуры низкая», — сказала врач.
Собеседница НСН также назвала стоимость платной процедуры ЭКО.
«Платная процедура ЭКО сегодня стоит от 250 до 500 тысяч рублей, в зависимости от того, использовалась ли генетическая диагностика эмбрионов», — добавила она.
Ранее Милютина заявила, что проблемы с фертильностью у женщин сегодня действительно начинаются очень рано, даже до 20 лет, так что очень важно с 25-летнего возраста знать свой антимюллеров гормон и постоянно за ним следить.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Булыкин объяснил, чем сборной России поможет товарищеский матч с США
- Экс-коммерческий директор «Осторожно, Media» Суханов вышел на свободу
- «Тихие издевательства»: Почему пенсионеры терпят домашнее насилие
- Кто поедет? Почему трехсторонние переговоры по Украине хотят провести в ОАЭ
- На Украине заявили, что население страны сократилось до 28,5 млн человек
- Певец Аль Бано призвал дарить России цветы вместо санкций
- Кирпич навсегда: Почему Apple заблокировала iPhone Duo россиян
- Егор Крид извинился за лонгслив с героем кинофильма «Иди и смотри»
- Новый iPhone Duo оценили в России в 330 тысяч рублей
- Власти Таиланда отложили введение налога на выезд из страны