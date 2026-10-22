Репродуктологи поспорили о возрастных ограничениях бесплатного ЭКО

Сегодня платная процедура ЭКО обойдется в 250-500 тысяч рублей, сказала НСН Мария Милютина. репродукороги

Ограничивать возраст, позволяющий провести бесплатную процедуру ЭКО, 38 годами — слишком жесткая мера, поскольку риск забеременеть при помощи процедуры становится незначительным только к 45 годам. Об этом НСН заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

В России предлагают установить возрастной предел для бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — 38 лет. С такой инициативой выступила председатель совета Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Карина Сагамонова, сообщило издание «Медвестник». По ее мнению, ограничение поможет эффективнее расходовать государственные средства и побудит женщин раньше задумываться о материнстве. По мнению Милютиной, ограничение в 38 лет — слишком жесткое, вероятность забеременеть становится минимальной только после 45 лет.

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«В среднем эффективность ЭКО по ОМС составляет 36-40%. Конечно, с возрастом она снижается. Для возраста старше 42 лет она падает до 10% и менее, а в 45 лет — ниже 1%. Возрастной порог в 45 лет есть во всем мире. Конечно, беременность можно получить и в более позднем возрасте, но в таком случае это возможно с использованием либо собственных ранее замороженных яйцеклеток, либо яйцеклеток молодой женщины-донора. Ограничение имеет глубочайший смысл, потому что направление получат самые перспективные пациентки, будет рождаться больше здоровых детей. С другой стороны, 38 лет — очень жесткое ограничение. Вместе с тем, может быть, оно заставит пациенток задуматься над тем, чтобы планировать беременность чуть раньше. Сейчас мы очень часто видим, что программа откладывается и что пациентки приходят в возрасте старше 40 лет, когда эффективность процедуры низкая», — сказала врач.

Собеседница НСН также назвала стоимость платной процедуры ЭКО.

«Платная процедура ЭКО сегодня стоит от 250 до 500 тысяч рублей, в зависимости от того, использовалась ли генетическая диагностика эмбрионов», — добавила она.

Ранее Милютина заявила, что проблемы с фертильностью у женщин сегодня действительно начинаются очень рано, даже до 20 лет, так что очень важно с 25-летнего возраста знать свой антимюллеров гормон и постоянно за ним следить.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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