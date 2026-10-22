Ограничивать возраст, позволяющий провести бесплатную процедуру ЭКО, 38 годами — слишком жесткая мера, поскольку риск забеременеть при помощи процедуры становится незначительным только к 45 годам. Об этом НСН заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

В России предлагают установить возрастной предел для бесплатного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — 38 лет. С такой инициативой выступила председатель совета Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Карина Сагамонова, сообщило издание «Медвестник». По ее мнению, ограничение поможет эффективнее расходовать государственные средства и побудит женщин раньше задумываться о материнстве. По мнению Милютиной, ограничение в 38 лет — слишком жесткое, вероятность забеременеть становится минимальной только после 45 лет.