Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова и не планировал с ним встречаться
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что не был осведомлен о планах сооснователя Telegram Павла Дурова посетить Париж. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.
Макрон добавил, что прибытие Дурова в Францию стало для него полной неожиданностью. Он также отметил, что не планировал встречу с ним.
Павел Дуров был задержан во Франции вечером 24 августа, сразу после прибытия в Париж из Баку. В материалах дела против него содержатся 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии, наркоторговле, мошенничестве и незаконном использовании криптовалютных инструментов.
Накануне суд постановил освободить Дурова из-под стражи, но поместил его под надзор, запретив покидать территорию Франции, передает «Радиоточка НСН».
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