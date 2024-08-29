Макрон заявил, что не знал о прибытии Дурова и не планировал с ним встречаться

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что не был осведомлен о планах сооснователя Telegram Павла Дурова посетить Париж. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Макрон добавил, что прибытие Дурова в Францию стало для него полной неожиданностью. Он также отметил, что не планировал встречу с ним.