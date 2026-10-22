Россиянам рассказали, что проверять при покупке жилья с действующей ипотекой
Покупателю недвижимости с действующей ипотекой следует удостовериться в согласии банка на сделку. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.
В частности, перед покупкой заложенной квартиры нужно проверить, сможет ли покупатель зарегистрировать собственность и въехать. Для этого потребуются выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также документы о правах пользования жильём.
«При сделке с действующей ипотекой площадь остается в залоге. Личный кредитный долг продавца к покупателю автоматически не переходит. Однако если его перестанут оплачивать, кредитор вправе потребовать продажи жилья», - указал парламентарий.
Он добавил, что погашение обязательств и снятие записи об ипотеке — разные действия. В этой связи после выплаты долга необходимо проверить отсутствие записи в ЕГРН.
Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский хаявил, что законы РФ не устанавливают максимальное число ипотек, которые может одновременно оформить один гражданин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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