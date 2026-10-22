Россиянам рассказали, что проверять при покупке жилья с действующей ипотекой

В частности, перед покупкой заложенной квартиры нужно проверить, сможет ли покупатель зарегистрировать собственность и въехать. Для этого потребуются выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также документы о правах пользования жильём.

«При сделке с действующей ипотекой площадь остается в залоге. Личный кредитный долг продавца к покупателю автоматически не переходит. Однако если его перестанут оплачивать, кредитор вправе потребовать продажи жилья», - указал парламентарий.

Он добавил, что погашение обязательств и снятие записи об ипотеке — разные действия. В этой связи после выплаты долга необходимо проверить отсутствие записи в ЕГРН.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский хаявил, что законы РФ не устанавливают максимальное число ипотек, которые может одновременно оформить один гражданин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

