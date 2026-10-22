Певец Аль Бано призвал дарить России цветы вместо санкций

Против России не следует вводить санкции - вместо этого ей надо дарить цветы. Как пишет ТАСС, об этом в интервью журналисту и писателю Антонио Алицци заявил итальянский певец Аль Бано.

Аль Бано заявил, что с радостью примет российский паспорт

В частности, исполнитель обратился к премьер-министру Италии Джордже Мелони, отметив, что в жилах России «много итальянской лимфы - в культуре, в архитектуре, музыке».

«У этой страны есть газ и все для нашей стабильности. Зачем вводить санкции против России? Дадим России активность, цветы, сделаем так, чтобы закончился этот конфликт. Откроем двери России», - заключил певец.

Ранее Аль Бано заявил о готовности спеть в Донбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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