Экс-коммерческий директор «Осторожно, Media» Суханов вышел на свободу

По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова в обмен на «блок» на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале. Его задержали в 2022 году при получении 800 тысяч рублей от представителей компании, свою вину он признал.

По решению Хамовнического суда Москвы, Суханову было назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Позже Мосгорсуд сократил срок на два года.

Отмечается, что ходатайство о его освобождении удовлетворил Скопинский районный суд Рязанской области.

Ранее Ксения Собчак извинилась перед Чемезовым за действия своих сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».