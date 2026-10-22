Экс-коммерческий директор «Осторожно, Media» Суханов вышел на свободу
Бывший коммерческий директор «Осторожно, Media» Кирилл Суханов вышел на свободу. Об этом со ссылкой на Скопинский районный суд Рязанской области сообщает РБК
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова в обмен на «блок» на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале. Его задержали в 2022 году при получении 800 тысяч рублей от представителей компании, свою вину он признал.
По решению Хамовнического суда Москвы, Суханову было назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы. Позже Мосгорсуд сократил срок на два года.
Отмечается, что ходатайство о его освобождении удовлетворил Скопинский районный суд Рязанской области.
Ранее Ксения Собчак извинилась перед Чемезовым за действия своих сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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