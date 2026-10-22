На Украине заявили, что население страны сократилось до 28,5 млн человек

Численность населения Украины к середине 2026 года сократилось до 28,5 млн человек. Как пишет RT, об этом заявила директор республиканского Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова.

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Она отметила, что причиной сокращения населения, в основном, стало бегство людей за границу.

«Мы буквально несколько дней назад закончили работу над оценками численности... Полтора млн мы потеряли», — уточнила Либанова.

Ранее агентство по трудоустройству Smart Solutions HR провело исследование и выяснило, что подавляющее большинство находящихся в Польше граждан Украины не планирует возвращаться на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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