На Украине заявили, что население страны сократилось до 28,5 млн человек

Она отметила, что причиной сокращения населения, в основном, стало бегство людей за границу.

«Мы буквально несколько дней назад закончили работу над оценками численности... Полтора млн мы потеряли», — уточнила Либанова.

Ранее агентство по трудоустройству Smart Solutions HR провело исследование и выяснило, что подавляющее большинство находящихся в Польше граждан Украины не планирует возвращаться на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

