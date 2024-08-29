Суд во Франции изъял у Дурова все паспорта
Парижский суд на время следствия изъял у Павла Дурова все паспорта. Как сообщает Ura.ru, об этом заявил французский адвокат Дэвид Оливер Камински.
Таким образом, основатель Telegram не сможет каким-либо образом официально выехать из Франции.
Ранее Дурову предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе в соучастии в распространении детской порнографии, в незаконном обороте наркотиков и в отказе предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом.
По решению суда, бизнесмен был освобождён из-под стражи под залог в размере пять млн евро, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим ЧС ввели в Омской области из-за обильных осадков
- Суд во Франции изъял у Дурова все паспорта
- Курской области выделили около 600 млн рублей на закупку медоборудования
- Кабмин выделил Курской области 15,5 млрд рублей
- Малый театр откроет новый сезон «Ревизором»
- Глава Генштаба армии Афганистана заявил об уничтожении ИГ в стране
- В Центробанке РФ допустили изменение ключевой ставки
- Группа ABBA запретила Трампу использовать свою музыку в президентской кампании
- Пользователи пожаловались на сбой в работе маркетплейса Wildberries
- СМИ: Дуров остался доволен решением парижского суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru