Суд во Франции изъял у Дурова все паспорта

Парижский суд на время следствия изъял у Павла Дурова все паспорта. Как сообщает Ura.ru, об этом заявил французский адвокат Дэвид Оливер Камински.

Песков: Москва считает Дурова россиянином и готова оказать ему содействие

Таким образом, основатель Telegram не сможет каким-либо образом официально выехать из Франции.

Ранее Дурову предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе в соучастии в распространении детской порнографии, в незаконном обороте наркотиков и в отказе предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом.

По решению суда, бизнесмен был освобождён из-под стражи под залог в размере пять млн евро, сообщает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Социальные сети
ТЕГИ:ФранцияПаспортTelegramПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры