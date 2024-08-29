Суд во Франции изъял у Дурова все паспорта

Таким образом, основатель Telegram не сможет каким-либо образом официально выехать из Франции.

Ранее Дурову предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе в соучастии в распространении детской порнографии, в незаконном обороте наркотиков и в отказе предоставить органам информацию и документы для прослушки, разрешённой законом.

По решению суда, бизнесмен был освобождён из-под стражи под залог в размере пять млн евро, сообщает РЕН ТВ.

