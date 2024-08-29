Адвокат Добровинский назвал единственную страну, которая не выдаст Пала Дурова

Он подчеркнул, что Дуров обязан оставаться во Франции, чтобы отмечаться в полиции. При желании покинуть страну у основателя Telegram, по мнению Добровинского, мало вариантов, поскольку власти ОАЭ могут выдать его Франции.

«Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда — это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до нее еще надо будет добраться», — заявил адвокат в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Добровинский, следствие по делу Дурова может занять до двух лет.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что основателю Telegram будет сложно избежать тюрьмы во Франции, если он не захочет откупиться, поделившись прибылью от бизнеса.

