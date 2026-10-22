«Мы опять сошли с ума!»: Николай Фоменко о группе «Секрет FM» и сериале с Лапенко
Николай Фоменко рассказал в эфире НСН о воссоединении с Максимом Леонидовым, объяснил, чем близок их юмор с Антоном Лапенко и назвал смешным Брэда Питта в «Формуле 1».
Музыка: «Леонид говорит Николаю»
Актер, певец, шоумен и автогонщик Николай Фоменко в интервью НСН рассказал о группе «Секрет FM», съемках в сериале «Седьмой игрок» и тайнах «гоночных» блокбастеров.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Рок-н-ролльная жизнь в выходные забурлит в регионах России. Вячеслав Бутусов приедет в Оренбург, «Звери» выступят в Великом Новгороде и Рязани, Светлана Сурганова - в Томске и Новокузнецке, «КняZz» отправится в Ростов и Краснодар, а «Пикник» - в Самару и Саратов.
Московских фанатов порадуют «Пневмослон» и «АукцЫон», а в Санкт-Петербурге выступят «Моральный Кодекс» и Максим Фадеев.
Ну а Николай Фоменко рассказал о воссоединении с Максимом Леонидовым в составе группы «Секрет FM».
«Неожиданно Максим Леонидов говорит Николаю Фоменко: «Давай напишем новых песен». Николай говорит Максиму: «Ну давай, почему нет?» Мы давно этого не делали, схватились и вдруг как в старые добрые времена всё взлетело! Мы написали аж 22 песни и назвали двойной диск «SPB FM Stereo», потому что в основном там всё посвящено нашему родному городу Ленинграду. На следующий год, прошлым летом мы тоже вдруг опять сошли с ума и решили записать наши старые песни, которые писали еще в студенчестве, играли на концертах, но были лишь их записи из зала на кассетный магнитофон. Получилось неожиданно бодро, называется альбом «Big Beat 83». Вот такие у нас вышли две пластинки, но это не в погоне за хит-парадами и первыми местами. Чаще всего у «Секрета» получается так: мы напишем, потом бац, через 30 лет оказывается все это слушают и выходят мюзиклы на нашу музыку. Нам это очень приятно», - признался музыкант.
Он также рассказал о грядущих гастролях в Европе и не только.
«Мы сыграем в Европе, в Казахстане, в Бишкеке, в Ташкенте. Это больше удовольствие и не имеет отношения к тому, что было когда-то - по три концерта в день, по стадионам шарашить. Нет, мы делаем это просто в радость себе и зрителям, потому что мы в хорошей форме по-прежнему», - подчеркнул Фоменко.
Вместе с тем он рекомендовал новый альбом The Rolling Stones и назвал странной современную российскую музыку.
«Я слушаю и блюз, и рок-н-ролл современный, но в основном зарубежную музыку. Современная российская музыка не очень мне близка по ее конструкции, текстообразованию, по гармониям. Для меня в ней много странного. Ну а рекомендовать я могу последний альбом Rolling Stones, где Маккартни играет на басу один номер. Вот это да! Я не самый большой поклонник Rolling Stones, но тут они мне просто снесли голову. Не забываем, что 85 лет этим гражданам, но с такой энергией, так играть!» - восхитился собеседник НСН.
Театр: «Мы творили в полный рост!»
По данным «Кассир.ру», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Репетиция Оркестра» Владимира Панкова в «Ленкоме», а также спектакль Театра Ермоловой «Й» по мотивам гоголевского «Вия».
Театралов Петербурга заинтересовали «Пигмалион» с Сергеем Маковецким, а Николай Фоменко рассказал, что взял театральную паузу и рекомендовал спектакль «Лир во время чумы» в театре Пушкина.
«В театре я сейчас ничего не делаю, у меня пауза длинная, пока не хочу. Я недавно был на спектакле своего близкого товарища, артиста и педагога Бориса Дьяченко, с которым мы много играли в спектаклях и у Ромы Козака, моего лучшего друга, с которым я сделал очень много в театре. Они выпустили потрясающий спектакль «Лир во время чумы» на малой сцене в филиале театра Пушкина. Это удивительно, в один акт сыгранная пьеса. Это история про Англию 1942 года. Шекспировский актер-трагик во время бомбежек играет спектакль, Боря играет совершенно потрясающе. И этот спектакль очень точно ложится на сегодняшний день. Рекомендую на него сходить, если получится попасть, поскольку это камерная сцена», - посоветовал актер.
Фоменко также признался, что его удивил феноменальный успех мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» (на фото), основанного на хитах группы «Секрет».
«Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» был сделан очень верными людьми. Мы участвовали в нем не скажу, как продюсеры, но нас спрашивали, кого мы хотели бы видеть. Выбор пал на Михаила Миронова, как режиссера и автора сюжетной линии. Он ученик Романа Козака, и я понимал, что будет все неплохо, но чтобы такой успех - для нас это тоже было неожиданностью. Мы понимаем, что сейчас не хватает этого ощущения тех 1980-х, которые попадали в наше счастливое детство. Мы творили в полный рост, перестройка, новый воздух, гласность, возможности, открывающиеся в стране, интеллигентные люди! Оказывается, все помнят эти песни и молодежи было очень много. Там мало наших фанатов, которым за 40 или 50, зато их дети присутствовали на спектаклях. В этом смысле было очень здорово», - подчеркнул собеседник НСН.
Кино: Сказки, Лапенко и Питт
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер сразу три сказочных блокбастера – «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым, «Сказка о потерянном времени» с Иваном Охлобыстиным и «Морозко» с Елизаветой Боярской.
Кроме того, на экраны выходит фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова». Все эти картины попытаются бросить вызов главному кинохиту октября, «Битве моторов».
Николай Фоменко объяснил, чем ему близка история из фильма «Битва моторов» и почему его рассмешил фильм «F1» c Брэдом Питтом (на фото).
«В «Битве моторов» речь идет про «Руссо-Балт», а одним из проектировщиков и создателей «Руссо-Балта» был мой двоюродный прадедушка. Кегресс. Он же сделал автосани, он был начальником гаража его императорского величества. Поэтому я глубоко в курсе этой темы, но еще не сходил на «Битву моторов». Фильм «F1» я бы не рекомендовал, потому что это ни о чем кинокартина, наивная и смешная, я хохотал. Во-первых, это полностью повторенный сюжет фильм Сильвестра Сталлоне «Гонщик» 2001 года. Кроме того, если быть честным, когда за рулем сидит мой ровесник, Брэд Питт, кроме смеха ничего не может быть, потому что такие пожилые люди, в какой бы форме они ни находились, не способны держать темп и одного круга в «Формуле 1», это близко к инфаркту. Это очень точно сделанный PR для США, потому что владельцы «Формулы 1» очень хорошо раскручивают ее внутри Америки и выпускают вот такую жвачку. Все, кто работает в индустрии «Формулы-1» и вообще в автоспорте, должны говорить: «Да, это круто», но на самом деле это не круто и сказки. Я бы рекомендовал «Форд против Феррари», это отличная картина, а из старых и «Ле-Ман» и «Гран-при» 1965 года можно с удовольствием посмотреть», - посоветовал актер и автогонщик.
Фоменко также рассказал о своем тандеме с блогером Антоном Лапенко в вышедшем на днях сериале «Седьмой игрок».
«Тандем Фоменко-Лапенко - это весело. Он играет моего сына, я играю его отца. Это легкое семейное кино на базе истории про то, как хоккейный клуб добирается снизу вверх через все перипетии и сложности. Это не гомерическое, но хорошее, легкое, веселое кино с иронией. Сейчас доброе кино не так часто у нас появляется, а это именно такой фильм. С Антоном Лапенко мы раньше плотно не общались, а тут работали достаточно долго. Можно считать, что здесь, на этой площадке мы и познакомились как следует. У нас одинаковый юмор, близкий, очень я бы сказал сюрреалистичный. Это нам близко и понятно. И ироничное отношение к жизни. Юмор у нас оказался системно одинаковым», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу трех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM и Радио JAZZ.
Насыщенных вам выходных!
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