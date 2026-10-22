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Актер, певец, шоумен и автогонщик Николай Фоменко в интервью НСН рассказал о группе «Секрет FM», съемках в сериале «Седьмой игрок» и тайнах «гоночных» блокбастеров.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Кассир.ру» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Рок-н-ролльная жизнь в выходные забурлит в регионах России. Вячеслав Бутусов приедет в Оренбург, «Звери» выступят в Великом Новгороде и Рязани, Светлана Сурганова - в Томске и Новокузнецке, «КняZz» отправится в Ростов и Краснодар, а «Пикник» - в Самару и Саратов.

Московских фанатов порадуют «Пневмослон» и «АукцЫон», а в Санкт-Петербурге выступят «Моральный Кодекс» и Максим Фадеев.

Ну а Николай Фоменко рассказал о воссоединении с Максимом Леонидовым в составе группы «Секрет FM».

«Неожиданно Максим Леонидов говорит Николаю Фоменко: «Давай напишем новых песен». Николай говорит Максиму: «Ну давай, почему нет?» Мы давно этого не делали, схватились и вдруг как в старые добрые времена всё взлетело! Мы написали аж 22 песни и назвали двойной диск «SPB FM Stereo», потому что в основном там всё посвящено нашему родному городу Ленинграду. На следующий год, прошлым летом мы тоже вдруг опять сошли с ума и решили записать наши старые песни, которые писали еще в студенчестве, играли на концертах, но были лишь их записи из зала на кассетный магнитофон. Получилось неожиданно бодро, называется альбом «Big Beat 83». Вот такие у нас вышли две пластинки, но это не в погоне за хит-парадами и первыми местами. Чаще всего у «Секрета» получается так: мы напишем, потом бац, через 30 лет оказывается все это слушают и выходят мюзиклы на нашу музыку. Нам это очень приятно», - признался музыкант.

Он также рассказал о грядущих гастролях в Европе и не только.

«Мы сыграем в Европе, в Казахстане, в Бишкеке, в Ташкенте. Это больше удовольствие и не имеет отношения к тому, что было когда-то - по три концерта в день, по стадионам шарашить. Нет, мы делаем это просто в радость себе и зрителям, потому что мы в хорошей форме по-прежнему», - подчеркнул Фоменко.

Вместе с тем он рекомендовал новый альбом The Rolling Stones и назвал странной современную российскую музыку.

«Я слушаю и блюз, и рок-н-ролл современный, но в основном зарубежную музыку. Современная российская музыка не очень мне близка по ее конструкции, текстообразованию, по гармониям. Для меня в ней много странного. Ну а рекомендовать я могу последний альбом Rolling Stones, где Маккартни играет на басу один номер. Вот это да! Я не самый большой поклонник Rolling Stones, но тут они мне просто снесли голову. Не забываем, что 85 лет этим гражданам, но с такой энергией, так играть!» - восхитился собеседник НСН.

