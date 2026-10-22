Сборной России важен товарищеский матч с США, так как это будет знаком для всех, что с Россией можно играть, заявил НСН бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с Федерацией футбола США возможность проведения товарищеского матча сборных. Об этом ТАСС в кулуарах форума «Россия - спортивная держава» заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Булыкин уверен, что договориться не составит труда.