Булыкин объяснил, чем сборной России поможет товарищеский матч с США

Дмитрий Булыкин заявил НСН, что в таком случае сборная России должна выиграть во всех смыслах.

Сборной России важен товарищеский матч с США, так как это будет знаком для всех, что с Россией можно играть, заявил НСН бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с Федерацией футбола США возможность проведения товарищеского матча сборных. Об этом ТАСС в кулуарах форума «Россия - спортивная держава» заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Булыкин уверен, что договориться не составит труда.

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«Я думаю, что легко договориться с американцами, но сложно сказать, будет ли игра и когда. Сейчас сборная игра товарищеские матчи со всеми, кто может и кто согласен. Если сборная Америки будет свободна, матч состоится. Но надо понимать, что важнее играть в турнирах, а не товарищеские матчи, и здесь уже проблема. Чемпионаты миры, Европы, Лига Чемпионов – это те турниры, где прогрессируют футболисты. Если там не играть, прогресса как такового не будет. Товарищеская игра – это тоже хорошо, чтобы не терять тонус, чтобы жили молодежные сборные, женские и наша национальная. Но все-таки хочется, чтобы мы участвовали в турнирах, или чтобы клубы допустили до Лиги Чемпионов. Все-таки это другой уровень подготовки и настроя, мотивации», — рассказал он.

Булыкин отметил, что в таком случае сборная России должна выиграть во всех смыслах.

«Что касается результата такого матча, наши футболисты поинтереснее, могли бы хорошо сыграть. Вопрос в том, где состоится встреча и когда. Очень много нюансов влияют на сборную, на игроков, но сборную Америки мы должны побеждать. Если бы наши сыграли с американцами, было бы понятно для всех, что можно играть со сборной России. Я думаю, может быть, это нам бы помогло. Поэтому результат здесь важен не только в плане игры, а в плане того, что матч вообще состоится», — добавил он.

Ранее в РФС заявили, что 17 ноября в Краснодаре пройдёт товарищеский матч сборных России и Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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