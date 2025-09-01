Освобождение Вооруженными силами России Камышевахи на юге ДНР приведет к усилению давления на украинские войска на Днепропетровском и Запорожском фронтах, а также позволит приблизиться к освобождению Гуляйполя в Запорожской области. Об этом НСН заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

На Новоселовском направлении российские войска освободили Камышеваху, ликвидировав «карман» ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Кроме того, наступление продолжается в районе Александрограда, а также в Днепропетровской области. Также, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, с освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем подразделений Вооруженных сил России. По словам Рогова, освобождение Камышевахи позволит нарастить давление на ВСУ на Запорожском и Днепропетровском направлениях.