Рогов и Коц назвали последствия освобождения Камышевахи
Рост темпов освобождения ДНР внушает оптимизм, кроме того, российская армия все активнее обходит крупные линии обороны ВСУ, а не бьет их в лоб, сказал НСН Владимир Рогов.
Освобождение Вооруженными силами России Камышевахи на юге ДНР приведет к усилению давления на украинские войска на Днепропетровском и Запорожском фронтах, а также позволит приблизиться к освобождению Гуляйполя в Запорожской области. Об этом НСН заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.
На Новоселовском направлении российские войска освободили Камышеваху, ликвидировав «карман» ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России. Кроме того, наступление продолжается в районе Александрограда, а также в Днепропетровской области. Также, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, с освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем подразделений Вооруженных сил России. По словам Рогова, освобождение Камышевахи позволит нарастить давление на ВСУ на Запорожском и Днепропетровском направлениях.
«Если мы посмотрим на карту, то поймем, что освобождение этого “кармана” у Камышевахи дает возможность не просто переформатироваться Южнодонецкому фронту и пойти дальше в Запорожской и Днепропетровской областях, но и усиливает давление на противника на тех участках фронта, где у ВСУ не было никакой нормально выстроенной линии обороны. Кроме того, противник отражал наши атаки с юга на север, а с запада на восток ВСУ нам отвечать не готовы. Поэтому я думаю, что следствием успехов русской армии на Южнодонецком участке фронта станет резкое усиление давления на отдельных участках Запорожского фронта и появление новых направлений на Днепропетровском фронте. В первую очередь это новые шаги для освобождения Гуляйполя в Запорожской области. Это ключевой момент в обороне противника — после него идет уже Орехов. Теперь давление на Гуляйполе идет не только с юга и немного с востока, но велика вероятность, что в ближайшем будущем это давление усилится еще и с северо-востока», — сказал Рогов.
Собеседник НСН добавил, что увеличившиеся темпы освобождения Донбасса внушают осторожный оптимизм.
«Не готов назвать сроки освобождения Донбасса, все очень условно. Прогнозы в деле боевых действий — очень неблагодарное занятие, которое может привести к ошибке. Темпы освобождения Донбасса я оцениваю со сдержанным оптимизмом, они намного быстрее, чем были ранее. Главное другое — сейчас мы все активнее работаем по обходу крупных линий обороны, а не бьем их в лоб, как это было на начальном этапе проведения спецоперации», — резюмировал он.
В свою очередь российский военкор Александр Коц заявил в эфир НСН, текущая цель боевых действий на Донбассе — выход на удачные рубежи для обхода с запада линии обороны противника.
«Идет освобождение ДНР, и Камышеваха — один из населенных пунктов, которые надо освободить, там нет какого-то суперстратегического значения. Формируется некий плацдарм на территории Днепропетровской области, чтобы в перспективе группировки войск “Восток” и “Центр” соединились и создали единую зону ответственности в Днепропетровской области. Все это формируется с целью будущего освобождения Донбасса, потому что еще под оккупацией самые сложные территории в плане освобождения — это Славянск и Краматорск, конгломерация, начиная с Константиновки. Все, что сейчас происходит на Донбассе, подчинено одной цели — выйти на удачные рубежи для обхода линии обороны противника с запада, где у него нет подготовленных укреплений. Сколько времени на это потребуется, неизвестно», — подытожил он.
Ранее начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили 79% территории ДНР.
