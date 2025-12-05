СМИ: Британия готова передать Украине активы РФ на $10,6 млрд

После предложения Еврокомиссии создать на базе €210 млрд активов Москвы «репарационный кредит» для Киева, к этой идее может присоединиться Великобритания. Лондон готов передать Украине до $10,6 млрд и работает над согласованием единой позиции с союзниками. Однако технические и юридические детали изъятия активов пока прорабатываются.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада.

Ранее зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что хищение российских активов Евросоюзом может быть расценено как casus belli (формальный повод для объявления войны) с соответствующими последствиями для ЕС и отдельных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

