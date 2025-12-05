Великобритания и Норвегия договорились вместе «охотиться» за подлодками РФ
Великобритания и Норвегия укрепляют военно-морское сотрудничество, которое нацелено на противодействие российским подводным лодкам и защиту подводной инфраструктуры в Северной Атлантике, сообщает Associated Press.
По итогам переговоров глав правительств двух стран было объявлено о запуске совместных патрулей. Основные задачи нового альянса — обнаружение субмарин России и защита стратегически важных подводных коммуникаций.
Британский кабинет министров заявил, что для этого будет развернут флот минимум из 13 боевых кораблей. Одновременно министры обороны подписали отдельное соглашение, позволяющее ВМС Великобритании оснащать свои корабли современными норвежскими противокорабельными ракетами.
Ранее Лондон направил подлодку следить за российским судном в Ла-Манше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
