Мизулина обеспокоилась блокировкой Roblox

Она указала, что понимает и разделяет обеспокоенность многих людей в связи с вводимыми ограничениями. «В приоритете — обращения, содержащие конкретные факты и аргументы, а таких довольно много», — отметила Мизулина.

Подчеркивается, что в адрес ЛБИ поступает множество писем от подростков, обеспокоенных возможной блокировкой платформы. Мизулина подчеркнула, что ни она, ни Лига безопасного интернета не имеют отношения к недавним ограничениям доступа к таким сервисам, как FaceTime, Snapchat, WhatsApp, Discord и Roblox.

Ранее Роскомнадзор заявил, что доступ к Roblox в России был ограничен по причине распространения в игре материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

