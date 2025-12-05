Мизулина обеспокоилась блокировкой Roblox
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила о готовности собрать и направить в Роскомнадзор обращения граждан, выступающих против блокировки Roblox в России, сообщают «Известия».
Она указала, что понимает и разделяет обеспокоенность многих людей в связи с вводимыми ограничениями. «В приоритете — обращения, содержащие конкретные факты и аргументы, а таких довольно много», — отметила Мизулина.
Подчеркивается, что в адрес ЛБИ поступает множество писем от подростков, обеспокоенных возможной блокировкой платформы. Мизулина подчеркнула, что ни она, ни Лига безопасного интернета не имеют отношения к недавним ограничениям доступа к таким сервисам, как FaceTime, Snapchat, WhatsApp, Discord и Roblox.
Ранее Роскомнадзор заявил, что доступ к Roblox в России был ограничен по причине распространения в игре материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, а также ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
