В Темрюке после атаки БПЛА загорелась портовая инфраструктура
Элементы портовой инфраструктуры в Темрюке получили повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
На объектах возникло возгорание.
«По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы», - указали в оперштабе.
По предварительным данным, никто не пострадал. Персонал эвакуировали.
Ранее в Воронежской области из-за БПЛА был поврежден автомобиль, выбиты окна в одной квартире, пострадала женщина, пишет Ura.ru.
