В Темрюке после атаки БПЛА загорелась портовая инфраструктура

Элементы портовой инфраструктуры в Темрюке получили повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На объектах возникло возгорание.

«По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы», - указали в оперштабе.

По предварительным данным, никто не пострадал. Персонал эвакуировали.

Ранее в Воронежской области из-за БПЛА был поврежден автомобиль, выбиты окна в одной квартире, пострадала женщина, пишет Ura.ru.

