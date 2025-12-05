Над Россией нейтрализовали 41 украинский БПЛА
Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали над Россией 41 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 23.00 мск 4 декабря до 7.00 5 декабря... перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат», - указали в ведомстве.
Так, по девять дронов сбили в Самарской области и Крыму, восемь – в Саратовской области, по семь – в Волгоградской и Ростовской областях. Кроме того, один БПЛА уничтожили в Краснодарском крае.
Ранее на Кубани после беспилотной атаки пострадали элементы портовой инфраструктуры в Темрюке, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru