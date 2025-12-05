Вэнс заявил о «хороших новостях» относительно украинского урегулирования

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире NBC News заявил о возможности позитивных сдвигов в украинском кризисе в обозримом будущем.

Путин: Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины

По его словам, стороны добились «огромного прогресса» на переговорах. Вэнс выразил оптимизм, что в течение нескольких недель могут последовать обнадеживающие известия. При этом вице-президент уточнил, что путь к окончательному урегулированию остается долгим.

Ранее президент США ДональдТрамп раскритиковал руководство Украины за упущенные возможности для мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСША

