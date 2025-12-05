В РФ из-за нехватки денег свернули разработку суверенных процессоров

Из-за нехватки финансирования правительство остановило разработки критически важных материалов для отечественных производителей процессоров и микросхем. Это проект стоимостью 1,6 млрд руб. по производству фторида кальция для литографического оборудования и проект на 400 млн руб. по созданию кристаллов для лазерных оптических изоляторов.

Эти материалы сейчас недоступны из-за санкций, а российских аналогов, отвечающих требованиям, не существует. Отмена связана с перераспределением бюджета в пользу более приоритетных задач. Общий дефицит финансирования программы развития электронного машиностроения до 2028 года оценивается Минпромторгом в 33,1 млрд рублей.

Российские аналоги процессоров, Baikal M и «Эльбрус», могут использоваться только в ограниченных отраслях, но они не пригодились и там. Однако это не повод для расстройства, рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.

