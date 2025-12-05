В Госдуме заявили, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тыс. рублей

Как заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, в 2026 году ее размер составит около 9,5 тысяч рублей.

Ранее он заявил, что стоимость пенсионного коэффициента достигнет почти 157 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

