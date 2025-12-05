В Госдуме заявили, что фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тыс. рублей
5 декабря 202505:34
Стало известно о размере фиксированной выплаты к страховой пенсии, сообщает РИА Новости.
Как заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, в 2026 году ее размер составит около 9,5 тысяч рублей.
Ранее он заявил, что стоимость пенсионного коэффициента достигнет почти 157 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
