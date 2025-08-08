Сырский заявил, что ВСУ не учли дерзость действий ВС России в операции «Поток»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил телеканалу ТСН о просчетах армии при отражении рейда войск России в Курской области.

Сырский назвал бегство украинских солдат из Курской области маневром

По его словам, командование знало о возможности использования ВС РФ газотранспортной инфраструктуры, но не обеспечило должный контроль за ключевыми участками. «Вероятно, где-то недосмотрели, а возможно, и не учли дерзость этих действий», — указал главком.

В операции «Поток», которая началась 8 марта, приняли участие более 800 российских бойцов. Они двигались по подземному газопроводу 15 километров в тыл украинцев, выйдя на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли внезапный удар противнику.

Начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что операция по проходу военных России по трубе к Судже стала неожиданной для Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
