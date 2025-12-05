Бывший глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО
Арестованный за мошенничество и превышение должностных полномочий бывший глава городского округа Долгопрудный в Московской области Владислав Юдин отправился на службу в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник.
По данным собеседника агентства, экс-чиновник заключил контракт из СИЗО.
«Сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции», - отметил источник.
В сентябре прошлого года Юдина обвинили в совершении мошенничества и превышении полномочий и заключили под стражу. По данным правоохранителей, возглавляя городской округ Талдом, чиновник безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему компании. В итоге в бюджет не поступило около 4 млн рублей от неуплаченной арендной платы. Затем Юдин вступил в сговор с директором фирмы, поручил погасить за счет бюджета ее долги перед ресурсоснабжающими организациями на сумму свыше 40 млн рублей.
Между тем Минюст подготовил законопроект, устанавливающий специальный порядок применения пробации в отношении осужденных, участвовавших в СВО, пишет Ura.ru.
