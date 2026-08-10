Один из таких камней находится в районе Пирны. На нём зафиксировано более 20 отметок, самая ранняя из которых относится к 1707 году, а последнюю добавили в 2018-м, когда уровень реки тоже резко снизился. По данным гидрологов, в районе Пирны вода долгое время держалась существенно ниже одного метра, а в Дрездене глубина сократилась до 54 сантиметров. Обмеление затронуло и другие реки региона — Мульде, Шпрее, Найсе и Вайсе-Эльстер. Синоптики не обещали улучшения: в ближайшие дни в Саксонии сохранялась сухая и жаркая погода (до +34°C), поэтому существенного повышения уровня воды не предвиделось.



Проблема вышла далеко за пределы одной земли. Федеральное ведомство водных путей и судоходства Германии сообщило, что на участке Рейна в Дюссельдорфе уровень опустился до рекордно низких 14 сантиметров. Такого не фиксировали за всю историю наблюдений.

Похожая ситуация сложилась на Дунае. На болгарском участке уровень воды оказался в среднем на 109 сантиметров ниже нулевой отметки. По всей протяжённости реки появились новые отмели и острова — в некоторых местах (например, возле острова Белене) реку можно было перейти вброд. Из-за мелководья судоходство на отдельных участках практически остановилось, потому что суда садились на мель или были вынуждены загружаться лишь частично.