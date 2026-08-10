Рекордная засуха обнажила «камни голода» и поставила под удар энергетику и судоходство в Европе
Аномальная жара и затянувшаяся засуха в Европе привели к рекордному обмелению крупных рек. Последствия уже выходят далеко за рамки природных наблюдений.
Из-за продолжительной засухи и жары уровень воды в реках Европы упал до критически низких отметок. Ярким примером стала немецкая Саксония: в русле Эльбы вновь обнажились так называемые «камни голода». На этих валунах в прошлые века высекали даты особо засушливых периодов — они служили своеобразным предупреждением о неурожаях.
Один из таких камней находится в районе Пирны. На нём зафиксировано более 20 отметок, самая ранняя из которых относится к 1707 году, а последнюю добавили в 2018-м, когда уровень реки тоже резко снизился. По данным гидрологов, в районе Пирны вода долгое время держалась существенно ниже одного метра, а в Дрездене глубина сократилась до 54 сантиметров. Обмеление затронуло и другие реки региона — Мульде, Шпрее, Найсе и Вайсе-Эльстер. Синоптики не обещали улучшения: в ближайшие дни в Саксонии сохранялась сухая и жаркая погода (до +34°C), поэтому существенного повышения уровня воды не предвиделось.
Проблема вышла далеко за пределы одной земли. Федеральное ведомство водных путей и судоходства Германии сообщило, что на участке Рейна в Дюссельдорфе уровень опустился до рекордно низких 14 сантиметров. Такого не фиксировали за всю историю наблюдений.
Похожая ситуация сложилась на Дунае. На болгарском участке уровень воды оказался в среднем на 109 сантиметров ниже нулевой отметки. По всей протяжённости реки появились новые отмели и острова — в некоторых местах (например, возле острова Белене) реку можно было перейти вброд. Из-за мелководья судоходство на отдельных участках практически остановилось, потому что суда садились на мель или были вынуждены загружаться лишь частично.
Обмеление нанесло удар по ключевым сферам экономики. Особенно сильно пострадали энергетика и транспорт. Вода из рек нужна для охлаждения реакторов атомных станций и работы гидроэлектростанций. В Румынии из-за низкого уровня Дуная пришлось остановить один из двух реакторов АЭС «Чернаводэ» (она обеспечивает около 20% энергопотребления страны). Чтобы продлить работу второго реактора, румынские военные пошли на нестандартный шаг: подорвали подводную скалу в русле реки, чтобы увеличить приток воды. Власти ввели режим повышенной готовности и договорились с предприятиями о добровольном снижении потребления электроэнергии в вечерние часы.
Под угрозой оказалась и венгерская АЭС «Пакш», которая производит почти половину электроэнергии страны: четыре реактора работали лишь на четверть от их совокупной мощности. В Венгрии ограничивали грузовые перевозки по железной дороге и вводили ограничения на потребление воды. В Австрии резко упала выработка на гидроэлектростанциях.
Проблемы коснулись и других сфер. Из-за мелководья сократились речные грузоперевозки, что осложнило поставки топлива и сельхозпродукции. В Сербии из-за обмеления на поверхности показались обломки немецких военных кораблей времён Второй мировой войны. В Болгарии обнаружили останки древнего мамонта.
В Молдавии из-за нехватки осадков в бассейне Днестра критически обмелела река. Уровень Новоднестровского водохранилища — основного источника, питающего Днестр, — опустился до критической отметки. Власти ввели ограничения: забор воды для орошения разрешили только в ночное время, запретили использовать питьевую воду для мытья улиц и наполнения бассейнов, промышленные предприятия обязали сократить потребление. Министр окружающей среды Георге Хаждер предупредил, что запасы не бесконечны.
Эксперты предупреждают: на фоне изменения климата подобные экстремальные явления могут стать более частыми.
Климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева, в свою очередь, сказала НСН, что обмеление рек — обычное явление для Европы, спрогнозировать его уровень сложно, поскольку каждый год он разный, а современная наука позволяет делать точные прогнозы только на 7–10 дней.
«Ничего удивительного в этом нет. Обмеление рек — не новое явление в природе, реки мелели и раньше, может быть, не так сильно. Например, в этом году с этой проблемой столкнулось Каспийское море, уровень которого сегодня падает ниже всего, что нам известно на протяжении всего периода наблюдений. В России постоянно мелеет Дон, несколько лет назад был очень низкий уровень Волги, каждый год степень обмеления разная. Конечно, Европа попала в очень сложную ситуацию, но сделать прогноз, когда туда придут сильные дожди и хотя бы частично компенсируют эту потерю, никто не сможет: современная наука позволяет делать точные прогнозы на срок до 7–10 дней, более длительные прогнозы обладают очень слабой заблаговременностью. Это связано и с потерей квалификации наблюдателей. Поэтому я не берусь достоверно утверждать, что будет с реками», — сказала Зайцева.
Ранее стало известно, что экономические издержки от пожаров и аномальной жары в Европе в 2026 году составили более трёх миллиардов евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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