Эксперты заявили об уходе удаленки в прошлое
Удалённая работа в компаниях Москвы постепенно уходит в прошлое. Об этом со ссылкой на результаты исследования девелоперской компании October Group сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что опрос, проведённый в июле 2026 года, показал, что около 60% столичных компаний уже вернулись в офисы. О совмещении работы в офисе и на удалёнке заявили 30,8% респондентов. Полностью удалённо продолжают работать только 9,3% сотрудников.
«Мы фиксируем устойчивый тренд на возвращение сотрудников в офисные пространства», — констатировал директор по маркетингу October Group Евгений Межевикин.
Ранее в Госдуме разработали законопроект, в соответствие с которым при некоторых заболеваниях, не представляющих опасности для окружающих, сотрудник может не брать больничный, а перейти на «удалёнку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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