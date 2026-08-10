Эксперты заявили об уходе удаленки в прошлое

Отмечается, что опрос, проведённый в июле 2026 года, показал, что около 60% столичных компаний уже вернулись в офисы. О совмещении работы в офисе и на удалёнке заявили 30,8% респондентов. Полностью удалённо продолжают работать только 9,3% сотрудников.

«Мы фиксируем устойчивый тренд на возвращение сотрудников в офисные пространства», — констатировал директор по маркетингу October Group Евгений Межевикин.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, в соответствие с которым при некоторых заболеваниях, не представляющих опасности для окружающих, сотрудник может не брать больничный, а перейти на «удалёнку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

