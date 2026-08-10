Россия открывает авиасообщение еще в два аэропорта Египта

Уточняется, что речь идёт о расположенных на побережье Средиземного моря Борг-эль-Арабе и Эль-Аламейне.

Отмечается, что российские авиакомпании были проинформированы о возможности подачи заявлений на получение допуска для выполнения регулярных полётов в указанные аэропорты.

«В посольство Египта также направили просьбу проинформировать компетентные ведомства и авиакомпании», - добавили в ведомстве.

Ранее компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении с 1 октября регулярных рейсов из Москвы в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

