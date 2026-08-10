В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации

Необходимости в проведении мобилизации в России на сегодняшний день не существует. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, отметив успешную работу военкоматов по всей стране.

По словам парламентария, все субъекты Российской Федерации имеют четкие задания по отбору военнослужащих по контракту и полностью с ними справляются. Соболев подчеркнул, что сейчас гораздо важнее сосредоточиться на переходе к решительным наступательным действиям с конкретными целями.