В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации
Необходимости в проведении мобилизации в России на сегодняшний день не существует. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, отметив успешную работу военкоматов по всей стране.
По словам парламентария, все субъекты Российской Федерации имеют четкие задания по отбору военнослужащих по контракту и полностью с ними справляются. Соболев подчеркнул, что сейчас гораздо важнее сосредоточиться на переходе к решительным наступательным действиям с конкретными целями.
Депутат уточнил, что именно в активных наступательных операциях и заключается реальная потребность, тогда как вопрос мобилизации пока не стоит на повестке дня. Военные комиссариаты и региональные власти продолжают стабильно выполнять установленные планы по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, подчеркнул Соболев.
Об отсутствии необходимости новой мобилизации ранее заявляли и другие высокопоставленные российские чиновники. Так зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи о возможной мобилизации в армию частью вражеской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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