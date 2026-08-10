В Госдуме заявили, что Вучич пытается подыграть Западу

Приглашая президента Украины Владимира Зеленского сербский лидер Александр Вучич демонстрирует не очень взвешенную позицию. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет

По его мнению, слова Вучича о том, что Европа оказалась на пороге большой войны, говорят о стремлении политика подыграть Западу.

«Это то, чем сегодня пугают европейские страны своих жителей, тем самым объясняя... почему требуется увеличение расходов на НАТО, почему происходит милитаризация и почему они активно поддерживают Украину», — заключил парламентарий.

Ранее Вучич предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в конфликте вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаЗападСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры