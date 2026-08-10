В Госдуме заявили, что Вучич пытается подыграть Западу
Приглашая президента Украины Владимира Зеленского сербский лидер Александр Вучич демонстрирует не очень взвешенную позицию. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его мнению, слова Вучича о том, что Европа оказалась на пороге большой войны, говорят о стремлении политика подыграть Западу.
«Это то, чем сегодня пугают европейские страны своих жителей, тем самым объясняя... почему требуется увеличение расходов на НАТО, почему происходит милитаризация и почему они активно поддерживают Украину», — заключил парламентарий.
Ранее Вучич предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в конфликте вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
- В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
- Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
- «Зиму не переживет»: В РФ оценили анонсированные Зеленским новые операции
- СМИ: Настю Ивлееву полностью вырезали из фильма «Это все она!»