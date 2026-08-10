В Госдуме заявили, что Вучич пытается подыграть Западу

По его мнению, слова Вучича о том, что Европа оказалась на пороге большой войны, говорят о стремлении политика подыграть Западу.

«Это то, чем сегодня пугают европейские страны своих жителей, тем самым объясняя... почему требуется увеличение расходов на НАТО, почему происходит милитаризация и почему они активно поддерживают Украину», — заключил парламентарий.

Ранее Вучич предостерег Европу от стремления нанести стратегическое поражение России в конфликте вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

