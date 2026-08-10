Путин: Поездки на общественном транспорте должны быть доступными и безопасными

Троллейбусы, трамваи, автобусы и пригородные поезда должны ходить по расписанию. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин призвал навести порядок в сфере транспортных перевозок

На заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта он указал, что это касается не только мегаполисов, но и малых городов, сельской местности и отдаленных территорий.

«Поездки должны быть безопасными и доступными по цене», — подчеркнул глава государства.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин предложил перевести общественный транспорт в РФ на регулируемые тарифы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Общественный ТранспортРоссияВладимир Путин

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