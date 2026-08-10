Путин: Поездки на общественном транспорте должны быть доступными и безопасными
Троллейбусы, трамваи, автобусы и пригородные поезда должны ходить по расписанию. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта он указал, что это касается не только мегаполисов, но и малых городов, сельской местности и отдаленных территорий.
«Поездки должны быть безопасными и доступными по цене», — подчеркнул глава государства.
Ранее глава Минтранса Андрей Никитин предложил перевести общественный транспорт в РФ на регулируемые тарифы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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