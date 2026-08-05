«Ничего удивительного в этом нет. Обмеление рек — не новое явление в природе, реки мелели и раньше, может быть, не так сильно. Например, в этом году с этой проблемой столкнулось Каспийское море, уровень которого сегодня падает ниже всего, что нам известно на протяжении всего периода наблюдений. В России постоянно мелеет Дон, несколько лет назад был очень низкий уровень Волги, каждый год степень обмеления разная. Конечно, Европа попала в очень сложную ситуацию, но сделать прогноз, когда туда придут сильные дожди и хотя бы частично компенсируют эту потерю, никто не сможет: современная наука позволяет делать точные прогнозы на срок до 7–10 дней, более длительные прогнозы обладают очень слабой заблаговременностью. Это связано и с потерей квалификации наблюдателей. Поэтому я не берусь достоверно утверждать, что будет с реками», — сказала Зайцева.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что повышение уровня Мирового океана может изменить береговую линию Балтийского моря в Калининградской области на десятки и даже сотни метров к концу XXI века.

