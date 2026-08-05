Климатолог объяснила небывалое обмеление Рейна

Обмеление рек в Европе затронуло и Россию — так, в этом году фиксируется рекордно низкий уровень Каспийского моря, сказала НСН Нина Зайцева.

Обмеление рек — обычное явление для Европы, спрогнозировать его уровень сложно, поскольку каждый год он разный, а современная наука позволяет делать точные прогнозы только на 7–10 дней. Об этом НСН заявила климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.

Уровень воды в реке Рейн продолжает падать, сообщило агентство Bloomberg. Согласно подсчетам Швейцарской высшей технической школы Цюриха, уровень воды у города Кауба на юго-западе Германии достиг 24 сантиметров. Отмечается, что это рекордно низкий уровень с 1880 года, когда такие данные начали собирать. По словам Зайцевой, обмеление рек в Европе — обычное явление, однако долгосрочный прогноз сделать невозможно.

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«Ничего удивительного в этом нет. Обмеление рек — не новое явление в природе, реки мелели и раньше, может быть, не так сильно. Например, в этом году с этой проблемой столкнулось Каспийское море, уровень которого сегодня падает ниже всего, что нам известно на протяжении всего периода наблюдений. В России постоянно мелеет Дон, несколько лет назад был очень низкий уровень Волги, каждый год степень обмеления разная. Конечно, Европа попала в очень сложную ситуацию, но сделать прогноз, когда туда придут сильные дожди и хотя бы частично компенсируют эту потерю, никто не сможет: современная наука позволяет делать точные прогнозы на срок до 7–10 дней, более длительные прогнозы обладают очень слабой заблаговременностью. Это связано и с потерей квалификации наблюдателей. Поэтому я не берусь достоверно утверждать, что будет с реками», — сказала Зайцева.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что повышение уровня Мирового океана может изменить береговую линию Балтийского моря в Калининградской области на десятки и даже сотни метров к концу XXI века.

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ФОТО: AP/TASS
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