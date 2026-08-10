Психолог раскрыла, чем август опасен для влюбленных
Многие люди расстаются сразу же после совместного отдыха, заявила НСН Наталья Панфилова.
Самые частые периоды расставаний — август и новогодние праздники, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Август — месяц расставаний, считают психологи. И дело может быть сразу в нескольких факторах: может быть и как слишком много времени, проведенные парой наедине, так и в том, что его становится недостаточно. Панфилова связала совместный отдых с этим феноменом.
«Лето – это сезон отпусков, а август — его пик, когда активность замирает. Пары уезжают на отдых, а как он может пройти, мы не знаем. Те, кто недавно вместе могут не выдержать плохого совместного отдыха и начнут разбегаться, потому что не срослось. А те, кто давно вместе, возлагают на это время какие-то особые надежды, что это может быть последний шанс все сохранить. Тут вероятность 50/50 — у кого-то получается, а у кого-то нет. Вот так и получается статистика. Но я считаю, что люди слишком стараются удержать партнера до последнего. Если хочешь сохранить отношения, то точно не любой ценой. Это создает лишнее напряжение. Надо думать о том, что как будет, так и будет. Может быть даже все к лучшему, открывает дверь в новую жизнь. И тогда август не будет каким-то ужасным месяцем», — отметила она.
Панфилова также назвала еще один опасный месяц для влюбленных.
«Новый год — это очень коварный праздник, потому что, с одной стороны, люди постараются не расставаться в эту дату, чтобы не было щемящего чувства одиночества, но, по моим подсчетам, довольно много пар разбегаются именно в период новогодних праздников», — добавила она.
Ранее Панфилова объяснила НСН, как не впасть в опасное одиночество.
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