Самые частые периоды расставаний — август и новогодние праздники, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.



Август — месяц расставаний, считают психологи. И дело может быть сразу в нескольких факторах: может быть и как слишком много времени, проведенные парой наедине, так и в том, что его становится недостаточно. Панфилова связала совместный отдых с этим феноменом.