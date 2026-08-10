В Госдуме предложили внедрить новые форматы автомобильных номеров

Перейти к новому формату государственных регистрационных знаков автомобилей с четырьмя буквами и двумя цифрами вместо привычных трех цифр и трех букв предложили депутаты думской фракции «Новые люди». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.

Парламентарии считают целесообразным перейти к формату АААА 00 либо к альтернативному варианту с комбинацией две буквы — две цифры — две буквы (АА 00 АА). При этом предлагается сохранить действующие размеры регистрационного знака, расположение кода субъекта РФ, обозначение RUS и изображение государственного флага.