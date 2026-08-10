В Госдуме предложили внедрить новые форматы автомобильных номеров
Перейти к новому формату государственных регистрационных знаков автомобилей с четырьмя буквами и двумя цифрами вместо привычных трех цифр и трех букв предложили депутаты думской фракции «Новые люди». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.
Парламентарии считают целесообразным перейти к формату АААА 00 либо к альтернативному варианту с комбинацией две буквы — две цифры — две буквы (АА 00 АА). При этом предлагается сохранить действующие размеры регистрационного знака, расположение кода субъекта РФ, обозначение RUS и изображение государственного флага.
По мнению авторов инициативы, замена одной цифровой позиции на буквенную позволит увеличить количество возможных комбинаций для одного кода региона приблизительно на 20%. Концепция не требует изменения физических размеров знака, сохраняет действующую систему региональных кодов и не предполагает пересмотра общего порядка госрегистрации транспортных средств.
Кроме того, в письме отмечается, что такая мера создаст предпосылки для развития официального механизма предоставления востребованных комбинаций — так называемых «красивых номеров». Это, в свою очередь, способно обеспечить дополнительные поступления в бюджетную систему Российской Федерации.
Ранее в МВД объяснили, зачем менять буквы и цифры на госномере машины при его утрате, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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