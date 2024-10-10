Разрушения и жертвы: «Милтон» обрушился на Флориду, в России вспомнили Жириновского

По оценкам центра, «Милтон» по мощности принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона. Мощность урагана была снижена с четвертой категории по мере приближения к прибрежным территориям.

NHC предупредил жителей близлежащих районов о необходимости найти укрытие из-за «чрезвычайно опасных ветров ураганной силы». Телеканал NBC отмечал, что угроза возникновения торнадо распространяется в том числе на города Сент-Луси, Майами, Сарасота, Нейплс, Тампа, Форт-Лодердейл, Уэст-Палм-Бич и Форт-Майерс.

РАЗРУШЕНИЯ И ЖЕРТВЫ

Основной удар от урагана «Милтон» приняло на себя западное побережье Флориды, также он привел к жертвам в доме престарелых в округе Сент-Луси на восточном побережье штата. Шериф округа сообщил, что есть «множественные жертвы» после того, как на восточное побережье обрушилась серия торнадо.

По данным телеканала NBC, по меньшей мере два человека стали жертвами урагана в Сент-Люси.

Представитель округа Эрик Гилл заявил, что десятки домов в округе были повреждены, некоторые с «катастрофическими повреждениями». По данным телеканала Fox News, из-за стихийного бедствия число домохозяйств во Флориде, которые остались без электричества, превысило миллион. В одном затопленном доме во Флориде жители даже обнаружили крокодила, это и другие видео с места событий публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В свою очередь исполнительный директор Управления по чрезвычайным ситуациям Флориды Кевин Гатри сообщил, что в штате оказались разрушены 125 домов.

В среду, 9 октября, мэр города Тампа Джейн Кастор заявляла, что жителей Флориды неминуемо «ждет смерть», если они не эвакуируются.

«Этот ураган – катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», – сказала она в эфире телеканала CNN.