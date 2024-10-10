Разрушения и жертвы: «Милтон» обрушился на Флориду, в России вспомнили Жириновского
Ураган достиг западного побережья Флориды и разрушил более 120 домов, власти сообщили о первых жертвах на восточном побережье. Между тем в соцсетях вспоминают слова Жириновского о возможном затоплении США.
Ураган «Милтон» достиг побережья американского штата Флорида и обрушился на прибрежные территории, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).
Стихийное бедствие достигло западного побережья штата в районе барьерного острова Сиеста-Ки около 20:35 (03:35 мск), он почти примыкает к материковой части Флориды. В момент обрушения на побережье ветер внутри урагана дул со скоростью порядка 193 километра в час.
По оценкам центра, «Милтон» по мощности принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона. Мощность урагана была снижена с четвертой категории по мере приближения к прибрежным территориям.
NHC предупредил жителей близлежащих районов о необходимости найти укрытие из-за «чрезвычайно опасных ветров ураганной силы». Телеканал NBC отмечал, что угроза возникновения торнадо распространяется в том числе на города Сент-Луси, Майами, Сарасота, Нейплс, Тампа, Форт-Лодердейл, Уэст-Палм-Бич и Форт-Майерс.
РАЗРУШЕНИЯ И ЖЕРТВЫ
Основной удар от урагана «Милтон» приняло на себя западное побережье Флориды, также он привел к жертвам в доме престарелых в округе Сент-Луси на восточном побережье штата. Шериф округа сообщил, что есть «множественные жертвы» после того, как на восточное побережье обрушилась серия торнадо.
По данным телеканала NBC, по меньшей мере два человека стали жертвами урагана в Сент-Люси.
Представитель округа Эрик Гилл заявил, что десятки домов в округе были повреждены, некоторые с «катастрофическими повреждениями». По данным телеканала Fox News, из-за стихийного бедствия число домохозяйств во Флориде, которые остались без электричества, превысило миллион. В одном затопленном доме во Флориде жители даже обнаружили крокодила, это и другие видео с места событий публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В свою очередь исполнительный директор Управления по чрезвычайным ситуациям Флориды Кевин Гатри сообщил, что в штате оказались разрушены 125 домов.
В среду, 9 октября, мэр города Тампа Джейн Кастор заявляла, что жителей Флориды неминуемо «ждет смерть», если они не эвакуируются.
«Этот ураган – катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», – сказала она в эфире телеканала CNN.
Ожидается, что «Милтон» будет продолжать вызывать опасные для жизни ливневые дожди, штормовые нагоны и разрушительные ветры в центральной части Флориды, сохраняя силу как минимум до утра четверга.
ПРОГНОЗЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И «ПРЕДСКАЗАНИЕ» ЖИРИНОВСКОГО
Геологическая служба США (USGS) 9 октября отмечала, что «Милтон» может кардинально изменить береговую линию штата из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий. Отмечалось, что заплеск волны происходит, когда уровень воды превышает высоту песчаных дюн. Это приводит к тому, что вода переливается через дюны, сдвигая песок дальше на берег и тем самым существенно меняя прибрежный ландшафт.
Однако Национальный центр США по наблюдению за ураганами отметил, что «Милтон» уступает урагану «Хелен», который обрушился на территорию США в конце сентября. Тогда «Хелен» отнесли к четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона, он стал вторым по числу жертв за последние 50 лет.
До этого специалисты давали прогнозы, что скорость ветра «Милтона» побьет все рекорды, превышая самые страшные показатели последней, пятой категории ураганов по шкале Саффира – Симпсона.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в разговоре с НСН отмечал, что ураган «Милтон» может нанести США ущерб, сравнимый с последствиями разгула урагана «Иван Грозный» в 2004 году. По его словам, на берегу ураган сметет все на своем пути.
«Циклон, который приближается к Флориде, обладает колоссальной энергией, это видно и по спутниковым снимкам, и по расчетам. Пятая градация – это ураганная сила, когда скорость превышает 33 метра в секунду и сносится все, стоящее на пути тропического циклона. 20 лет тому в Карибском бассейне был просто ужасный ураган "Иван Грозный". Он нанес колоссальнейший ущерб, погибли люди, не покинувшие побережье, разрушения были неимоверны. Вполне возможно, этот тропический циклон будет еще более мощный», – сказал Вильфанд.
В свою очередь синоптик Александр Шувалов допускал, что «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю их наблюдений. По его словам, ураган превышает все пять параметров опасности тропических ураганов.
На фоне мощного урагана в соцсетях обсуждают старое видео с «предсказанием» основателя ЛДПР Владимира Жириновского о возможном затоплении Соединенных Штатов. В ролике, который был записан 28 января 2003 года, политик обращается к тогдашнему американскому президенту Джорджу Бушу-младшему. По словам Жириновского, «ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли», в результате чего страна окажется под водой.
«Твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся твоя страна окажется под водой!» – сказал Жириновский в видео записи многолетней давности.
В связи с приближением урагана президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде и распорядился о предоставлении федеральной помощи местным властям. Газета The New York Times отмечала, что власти Флориды рекомендовали более 5,5 млн жителям штата покинуть свои дома и эвакуироваться. Начавшиеся эвакуационные мероприятия стали одними из самых масштабных в истории штата, передает «Радиоточка НСН».
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