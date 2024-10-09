Во Флориде миллионы человек эвакуируют из-за урагана «Милтон»

Около 6 миллионов человек могут быть эвакуированы во Флориде из-за приближающегося урагана «Милтон». Столько человек проживают в 11 округах, где объявлена обязательная эвакуация.

Как сообщает Associated Press, власти призывают жителей не рассчитывать на ослабление стихии. «Милтон» днём ранее ослабел с 5 до 4 категории, однако затем вновь усилился, информирует Национальный центр изучения ураганов США.

Предполагается, что Флориду ураган достигнет 9 октября уже ослабнув до шторма категории 3. В штате действует режим Чрезвычайной ситуации. Оператор энергетической инфраструктуры Kinder Morgan Inc. вынужденно закрыл все нефтепродуктовые терминалы в районе Тампы.

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Губернатор Флориды Рональд Десантис заверил, что в штате не возникнет дефицита бензина и дизельного топлива. Поставки продолжаются водным путём и автоцистернами. При этом на АЗС уже возникли длинные очереди.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент США Джо Байден решил отложить поездки в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон». В Берлине глава Белого дома должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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ФОТО: ТАСС / Julio Cortez / AP
ТЕГИ:ФлоридаСШАУраган

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