NHC заявил о снижении скорости урагана «Милтон» с 230 до 215 километров в час
Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил об ослаблении урагана «Милтон» с 230 до 215 миль в час. В обновленном релизе центра указывается, что максимальная скорость ветров составляет около 130 миль в час, с более сильными порывами.
Несмотря на то что «Милтон» сохраняет статус урагана четвертой категории и считается «чрезвычайно опасным», его мощность продолжает постепенно снижаться. Прогнозы указывают на возможность его превращения во внетропический шторм к утру пятницы.
В связи с приближением урагана президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде и распорядился о предоставлении федеральной помощи местным властям.
Ожидается, что «Милтон» достигнет побережья Флориды в среду или в первой половине четверга, при этом эксперты предупреждают о разрушительных волнах, высота которых может превышать 3 метра, особенно в районе залива Тампа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru