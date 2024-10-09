NHC заявил о снижении скорости урагана «Милтон» с 230 до 215 километров в час

Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) сообщил об ослаблении урагана «Милтон» с 230 до 215 миль в час. В обновленном релизе центра указывается, что максимальная скорость ветров составляет около 130 миль в час, с более сильными порывами.

Несмотря на то что «Милтон» сохраняет статус урагана четвертой категории и считается «чрезвычайно опасным», его мощность продолжает постепенно снижаться. Прогнозы указывают на возможность его превращения во внетропический шторм к утру пятницы.