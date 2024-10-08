Байден из-за урагана не поедет в ФРГ, где должен был встретиться с Зеленским
Белый дом отменил визиты президента США Джо Байден в Германию и Анголу на фоне активизации урагана «Милтон». Глава государства принял такое решение в связи с необходимостью контролировать подготовку и меры реагирования на разгул стихии. Такое объяснение дала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Байдену также необходимо продолжать координировать работы по устранению последствий удара урагана «Хелен» на юго-востоке США. «Милтон» готовится обрушиться на штат Флорида.
В ФРГ президент США должен был 12 октября принять участие в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине на военной авиабазе Ramstein. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там Байден должен был провести беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения предложений Киева, которые сформулированы в так называемом «плане победы».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Pinterest оштрафовали на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации
- Лукашенко назвал правильной коррекцию ядерной доктрины РФ
- Пашинян заявил о готовности Армении подписать договор с Азербайджаном в октябре
- Роскомнадзор объявил о блокировке в РФ мессенджера Discord
- Сахалинская область стала лидером по уровню зарплат для врачей в России
- Россия и Армения будут вместе охранять границы с Ираном и Турцией
- Байден из-за урагана не поедет в ФРГ, где должен был встретиться с Зеленским
- Боец Шлеменко заявил, что пик популярности поп-ММА давно прошел
- Юрист Лагун заявил, что при покупке автомобиля чаще всего подделывают ПТС
- Россиянам назвали симптомы дефицита витамина C
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru