Байден из-за урагана не поедет в ФРГ, где должен был встретиться с Зеленским

Белый дом отменил визиты президента США Джо Байден в Германию и Анголу на фоне активизации урагана «Милтон». Глава государства принял такое решение в связи с необходимостью контролировать подготовку и меры реагирования на разгул стихии. Такое объяснение дала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байдену также необходимо продолжать координировать работы по устранению последствий удара урагана «Хелен» на юго-востоке США. «Милтон» готовится обрушиться на штат Флорида.

В ФРГ президент США должен был 12 октября принять участие в саммите контактной группы по оказанию военной помощи Украине на военной авиабазе Ramstein. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там Байден должен был провести беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения предложений Киева, которые сформулированы в так называемом «плане победы».

