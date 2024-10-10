Жириновский предупреждал о разрушительном урагане в США
На американскую Флориду обрушился сильнейший ураган «Милтон», сообщает «360».
В интернете появилось видео с предсказанием основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который говорил о сильнейших катаклизмах в США. Ролик был снят 28 января 2003 года. В нем политик обратился к президенту США Джорджу Бушу-младшему и предупредил о последствиях вторжения в Ирак. Интернет-пользователи посчитали это очередным предсказанием.
«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой» — говорил Жириновский.
Ранее стало известно, что ураган «Милтон» станет самым разрушительным в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru