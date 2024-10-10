Синоптик: Ураган «Милтон» станет самым разрушительным в мире

Приближающийся к штату Флорида в США ураган «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю их наблюдений, сообщает телеканал «360» со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.

NHC заявил о снижении скорости урагана «Милтон» с 230 до 215 километров в час

По его словам, есть пять параметров опасности тропических ураганов. «Милтон» превышает их все. Синоптики при оценке учитывали скорость ветра, высоту приливной волны и количество осадков. Шторм может достичь шестого уровня опасности.

Скорость ветра достигает 70 километров в час. Последствия стихии могут оказаться разрушительными.

Во Флориде миллионы человек эвакуируют из-за урагана «Милтон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Pixabay
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