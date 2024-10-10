Синоптик: Ураган «Милтон» станет самым разрушительным в мире
Приближающийся к штату Флорида в США ураган «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю их наблюдений, сообщает телеканал «360» со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.
По его словам, есть пять параметров опасности тропических ураганов. «Милтон» превышает их все. Синоптики при оценке учитывали скорость ветра, высоту приливной волны и количество осадков. Шторм может достичь шестого уровня опасности.
Скорость ветра достигает 70 километров в час. Последствия стихии могут оказаться разрушительными.
Во Флориде миллионы человек эвакуируют из-за урагана «Милтон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru