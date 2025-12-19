США ждут приезда Путина на G20 в Майами в 2026 году

Как сообщила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, организаторы саммита G20 2026 года в Майами ожидают визита российского лидера. Она подтвердила, что принимающая сторона готовится к возможному участию президента.

Если это произойдет, то приезд станет его первым личным присутствием на форуме с 2019 года, когда саммит проходил в Японии. На предыдущей встрече лидеров в ЮАР в 2025 году Россию представлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Он заявил, что недружественные страны на саммите G20 предлагали Москве сотрудничество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

