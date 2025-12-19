СМИ: РОС развернут в составе российского сегмента МКС
Основным сценарием создания Российской орбитальной станции (РОС) утверждено ее развертывание в составе российского сегмента МКС с последующим отделением в автономный полет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.
По его словам, такое решение принял Научно-технический совет госкорпорации «Роскосмос». Отдельно Орлов отметил проработку орбиты для РОС. Выбранное наклонение в 51,6 градуса, обсуждавшееся «Роскосмосом» с учетом геополитики, было предметом глубокого анализа специальной комиссии, работавшей несколько месяцев.
Российская орбитальная станция вряд ли сможет полететь, это очень слабый проект, как правило, подобные проекты в России запаздывают на 10-15 лет. Об этом НСН заявил глава Института космической политики Иван Моисеев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: РЖД продаст небоскреб Moscow Towers из-за долгов и убытков
- Туск: в ЕС пришли к согласию об изъятии российских активов
- СМИ: Армия РФ атакует Одессу дронами
- СМИ: РОС развернут в составе российского сегмента МКС
- США ждут приезда Путина на G20 в Майами в 2026 году
- СМИ: «Орешник» долетит из Белоруссии до Киева за 1 минуту 51 секунду
- Минфин предложил увеличить страховое покрытие долгосрочных вкладов до 2 млн рублей
- СМИ: Пережившие нападение вооружённого школьника родители бьют тревогу из-за бездействия руководства
- В России предотвратили более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году
- Посол РФ назвал точки роста сотрудничества России и Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru