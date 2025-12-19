СМИ: РОС развернут в составе российского сегмента МКС

По его словам, такое решение принял Научно-технический совет госкорпорации «Роскосмос». Отдельно Орлов отметил проработку орбиты для РОС. Выбранное наклонение в 51,6 градуса, обсуждавшееся «Роскосмосом» с учетом геополитики, было предметом глубокого анализа специальной комиссии, работавшей несколько месяцев.

Российская орбитальная станция вряд ли сможет полететь, это очень слабый проект, как правило, подобные проекты в России запаздывают на 10-15 лет. Об этом НСН заявил глава Института космической политики Иван Моисеев.

