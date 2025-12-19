СМИ: «Орешник» долетит из Белоруссии до Киева за 1 минуту 51 секунду

Полёт до столицы Украины займёт около одной минуты 51 секунды. Самый короткий подлёт ожидается до Вильнюса — 1 минута 4 секунды. До Ровно ракета может долететь за 1 минуту 44 секунды, а до Львова — за 2 минуты 24 секунды. По словам журналистов, такая ситуация создаёт серьёзные вызовы для Украины.

Для вычислений использовалась условная точка в географическом центре Белоруссии, поэтому указанное время является приблизительным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» никогда не будет сосредоточен в одном месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

