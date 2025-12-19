СМИ: РЖД продаст небоскреб Moscow Towers из-за долгов и убытков
Чтобы снизить долговую нагрузку РЖД, превышающую $50 млрд, правительство распорядилось продать один из самых дорогих активов компании — башни Moscow Towers в «Москва-Сити», сообщает Reuters.
Это решение стало ответом на отказ в прямой бюджетной поддержке в размере 200 млрд рублей. Сумма сделки составила 193,1 млрд рублей (около $2,4 млрд). Госкомпания могла потратить на башню всю чистую прибыль в 2024 году, это 170,1 млрд руб.
В 2025 году РЖД столкнулась с убытками, что обострило проблему обслуживания кредитов. Продажа недвижимости призвана предотвратить резкий скачок тарифов на железнодорожные перевозки.
Ранее стало известно, что новые вагоны от РЖД уже морально устарели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: РЖД продаст небоскреб Moscow Towers из-за долгов и убытков
- Туск: в ЕС пришли к согласию об изъятии российских активов
- СМИ: Армия РФ атакует Одессу дронами
- СМИ: РОС развернут в составе российского сегмента МКС
- США ждут приезда Путина на G20 в Майами в 2026 году
- СМИ: «Орешник» долетит из Белоруссии до Киева за 1 минуту 51 секунду
- Минфин предложил увеличить страховое покрытие долгосрочных вкладов до 2 млн рублей
- СМИ: Пережившие нападение вооружённого школьника родители бьют тревогу из-за бездействия руководства
- В России предотвратили более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году
- Посол РФ назвал точки роста сотрудничества России и Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru