СМИ: РЖД продаст небоскреб Moscow Towers из-за долгов и убытков

Это решение стало ответом на отказ в прямой бюджетной поддержке в размере 200 млрд рублей. Сумма сделки составила 193,1 млрд рублей (около $2,4 млрд). Госкомпания могла потратить на башню всю чистую прибыль в 2024 году, это 170,1 млрд руб.

В 2025 году РЖД столкнулась с убытками, что обострило проблему обслуживания кредитов. Продажа недвижимости призвана предотвратить резкий скачок тарифов на железнодорожные перевозки.

Ранее стало известно, что новые вагоны от РЖД уже морально устарели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

