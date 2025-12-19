Туск: в ЕС пришли к согласию об изъятии российских активов
Европейские лидеры достигли принципиального согласия на использование замороженных активов России, сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска.
По его словам, это решение стало прорывом в длительных дискуссиях. Все участники переговоров сошлись во мнении, что использование средств Москвы было бы справедливым шагом, однако некоторым странам потребуются дополнительные гарантии.
Туск отметил, что теперь лидерам ЕС предстоит урегулировать ряд технических вопросов в рамках этой инициативы, призвав Европу «оказаться на высоте» и обеспечить передачу средств Украине в виде «репарационного кредита».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности лиц, причастных к возможной экспроприации российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
