СМИ: Армия РФ атакует Одессу дронами

Основными целями стали объекты военного назначения, склады боеприпасов и критическая инфраструктура, в частности мосты и энергетические объекты. Очевидцы сообщают более чем о десяти мощных взрывах.

В городе и пригородах зафиксировано не менее пяти крупных пожаров. Одними из целей названы логистический мост в Затоке и электростанция в районе поселка Поскот. В результате ударов в нескольких районах Одессы произошли отключения электроэнергии, над городом наблюдается зарево.

Ранее в Госдуме допустили наступление России на Одессу и Николаев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

