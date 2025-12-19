СМИ: Армия РФ атакует Одессу дронами
Одесса и область подвергаются масштабной атаке российскими дронами, сообщает Telegram-канал Mash.
Основными целями стали объекты военного назначения, склады боеприпасов и критическая инфраструктура, в частности мосты и энергетические объекты. Очевидцы сообщают более чем о десяти мощных взрывах.
В городе и пригородах зафиксировано не менее пяти крупных пожаров. Одними из целей названы логистический мост в Затоке и электростанция в районе поселка Поскот. В результате ударов в нескольких районах Одессы произошли отключения электроэнергии, над городом наблюдается зарево.
Ранее в Госдуме допустили наступление России на Одессу и Николаев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
