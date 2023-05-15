СМИ: Пережившие нападение вооружённого школьника родители бьют тревогу из-за бездействия руководства
В Успенской школе в Горках-2 родители, пережившие нападение вооружённого школьника, бьют тревогу из-за бездействия руководства, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Они настаивают на полной информации о том, что сделано для защиты детей в учебном заведении, и требуют независимой проверки. Организатора собрания, где обсуждали обращение к президенту Владимиру Путину, вызвали в полицию с угрозой задержания за «несанкционированный митинг».
По словам родителей, оружие пронесли в школу в автобусе без досмотра, а подросток почти час безнаказанно ходил по коридорам. Кроме того, во время эвакуации дети, включая младших, метались по зданию, потому что запасные выходы были закрыты.
Теперь родителям предложили создать «родительский патруль» для патрулирования школы, а также затребовали заново подписать документы о зачислении в первый класс (некоторые дети учатся уже в пятом), но «не указывать дату».
Ранее стало известно, что десятилетнего школьника, погибшего в результате нападения в школе в подмосковном поселке Горки-2, похоронят в Таджикистане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пережившие нападение вооружённого школьника родители бьют тревогу из-за бездействия руководства
- В России предотвратили более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году
- Посол РФ назвал точки роста сотрудничества России и Китая
- В Совете по квалификациям объяснили отказ МГПУ от непрофильных программ
- Россия пообещала правовой ответ на изъятие своих активов
- В администрации премьера Японии допустили необходимость ядерного оружия
- «Неверно передали»: Вассерман пообещал защитить своего помощника от Алаудинова
- Психиатр объяснил, как тревожность передается от родителей детям
- Юрист оценил шансы Лурье взыскать моральный вред с Долиной
- Депутаты и букмекеры поспорили о пользе самозапрета на азартные игры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru