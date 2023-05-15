СМИ: Пережившие нападение вооружённого школьника родители бьют тревогу из-за бездействия руководства

Они настаивают на полной информации о том, что сделано для защиты детей в учебном заведении, и требуют независимой проверки. Организатора собрания, где обсуждали обращение к президенту Владимиру Путину, вызвали в полицию с угрозой задержания за «несанкционированный митинг».

По словам родителей, оружие пронесли в школу в автобусе без досмотра, а подросток почти час безнаказанно ходил по коридорам. Кроме того, во время эвакуации дети, включая младших, метались по зданию, потому что запасные выходы были закрыты.

Теперь родителям предложили создать «родительский патруль» для патрулирования школы, а также затребовали заново подписать документы о зачислении в первый класс (некоторые дети учатся уже в пятом), но «не указывать дату».

Ранее стало известно, что десятилетнего школьника, погибшего в результате нападения в школе в подмосковном поселке Горки-2, похоронят в Таджикистане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

