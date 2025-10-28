Израиль усилил удары по сектору Газа после срыва договоренностей с ХАМАС

Ранее израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» передало, что авиация нанесла артудар по позициям ХАМАС в городе Рафах на юге анклава. По данным издания, удар стал ответом на обстрел израильских войск со стороны палестинских боевиков.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках договоренностей палестинская сторона освободила 20 заложников, удерживавшихся в Газе с октября 2023 года. В ответ Израиль отпустил более 1,700 заключенных из Газы и 250 палестинцев, отбывавших длительные сроки, включая пожизненные. Впоследствии ХАМАС начал возвращать израильской стороне останки погибших в плену заложников. По условиям соглашения, движение обязалось передать 28 тел, однако к настоящему моменту Израиль получил и опознал только 15 из них, передает «Радиоточка НСН».

