В России предотвратили более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году

В России в 2025 году удалось предотвратить более 27 миллионов мошеннических операций, сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве отметили, что таких результатов удалось добиться благодаря развертыванию комплексной системы противодействия кибермошенничеству. В частности, были введены маркировка бизнес-звонков, запрет на общение госорганов и банков через зарубежные мессенджеры, блокировка подменных номеров на уровне сети, а также самозапреты на оформление сим-карт и кредитов. Дополнительно заработали антифрод-решения у банков и операторов связи и была установлена ответственность для пособников иностранных колл-центров.