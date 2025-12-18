В России предотвратили более 27 миллионов мошеннических операций в 2025 году

В России в 2025 году удалось предотвратить более 27 миллионов мошеннических операций, сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве отметили, что таких результатов удалось добиться благодаря развертыванию комплексной системы противодействия кибермошенничеству. В частности, были введены маркировка бизнес-звонков, запрет на общение госорганов и банков через зарубежные мессенджеры, блокировка подменных номеров на уровне сети, а также самозапреты на оформление сим-карт и кредитов. Дополнительно заработали антифрод-решения у банков и операторов связи и была установлена ответственность для пособников иностранных колл-центров.

По данным МВД, на фоне принятых мер впервые зафиксировано устойчивое снижение числа таких преступлений. За десять месяцев 2025 года их количество сократилось на 9,5%, а в октябре — почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В правоохранительных органах подчеркнули, что работа в этом направлении продолжается. В настоящее время готовятся новые законодательные инициативы и формируется единая государственная система взаимодействия банков, операторов связи, цифровых платформ и силовых ведомств, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
