Посол РФ назвал точки роста сотрудничества России и Китая

Россия и Китай сохраняют потенциал для расширения сотрудничества как в традиционных, так и в новых отраслях, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью RT.

По его словам, в 2025 году сторонам удалось договориться о реализации новых крупных проектов в нефтегазовой сфере, атомной энергетике и космической отрасли. Дипломат отметил, что взаимодействие развивается не только в уже сложившихся направлениях торгово-экономических связей.

В России зарегистрировали более трех тысяч китайских компаний

Моргулов также указал на появление принципиально новых сфер сотрудничества, в частности на транзит китайского экспорта по Северному морскому пути. Это направление, по его оценке, может стать одним из важных элементов двустороннего взаимодействия.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о готовности Китая расширять сотрудничество с Россией в энергетике. Соответствующее заявление содержалось в приветственном письме участникам VII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, прошедшего в Пекине, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО:
ТЕГИ:СотрудничествоКитайРоссия

