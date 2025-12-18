Посол РФ назвал точки роста сотрудничества России и Китая

Россия и Китай сохраняют потенциал для расширения сотрудничества как в традиционных, так и в новых отраслях, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью RT.

По его словам, в 2025 году сторонам удалось договориться о реализации новых крупных проектов в нефтегазовой сфере, атомной энергетике и космической отрасли. Дипломат отметил, что взаимодействие развивается не только в уже сложившихся направлениях торгово-экономических связей.