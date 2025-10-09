Трамп пообещал восстановить сектор Газа после мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения мирного соглашения сектор Газа будет восстановлен и вновь станет пригодным для жизни людей. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.
«Мы создадим условия, пригодные для жизни людей — сейчас в Газе жить невозможно», — сказал он.
Ранее Трамп сообщил, что планирует посетить Египет, где должно состояться подписание соглашения между Израилем и Палестиной, направленного на прекращение войны в секторе Газа.
По его словам, стороны уже провели одно подписание, а предстоящее станет «дополнительным шагом» к закреплению достигнутых договоренностей. Президент отметил, что Белый дом работает над уточнением сроков визита и деталей церемонии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков ответил на вопрос, обсуждал ли Путин с Алиевым задержанных россиян
- Добро с огнеметом: Клименко усомнился в полезности ГОСТа для видеоигр
- Блогера Павла Сюткина арестовали по делу о фейках о российской армии
- Сбивший людей в Новосибирске водитель арендовал авто по чужому аккаунту
- Сербия профинансирует ремонт роддома и детского центра в Курске
- Трамп пообещал восстановить сектор Газа после мирного соглашения
- При атаке украинского дрона в Белгородской области ранен ребенок
- Трамп заявил о предстоящей поездке в Египет для подписания соглашения по Газе
- Туристический автобус из Ставрополья попал в аварию в Абхазии, есть погибший
- «Не может быть!»: Затулин не поверил в восстановление «союзничества» РФ и Баку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru