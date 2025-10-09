Трамп пообещал восстановить сектор Газа после мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения мирного соглашения сектор Газа будет восстановлен и вновь станет пригодным для жизни людей. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

«Мы создадим условия, пригодные для жизни людей — сейчас в Газе жить невозможно», — сказал он.

Трамп заявил о предстоящей поездке в Египет для подписания соглашения по Газе

Ранее Трамп сообщил, что планирует посетить Египет, где должно состояться подписание соглашения между Израилем и Палестиной, направленного на прекращение войны в секторе Газа.

По его словам, стороны уже провели одно подписание, а предстоящее станет «дополнительным шагом» к закреплению достигнутых договоренностей. Президент отметил, что Белый дом работает над уточнением сроков визита и деталей церемонии, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАПалестинаДональд ТрампСектор Газа

