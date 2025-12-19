Минфин предложил увеличить страховое покрытие долгосрочных вкладов до 2 млн рублей
Правительство РФ планирует новые меры защиты сбережений граждан и стимулирования долгосрочных накоплений, сообщает Forbes.
Министерство финансов предложило значительно повысить страховые лимиты. Максимальная страховая сумма по стандартным вкладам останется 1,4 млн, но для тех, кто готов разместить деньги на длительный срок, появится «надбавка». Вклады от 3 лет и срочные сертификаты (от 1 года) будут застрахованы на сумму до 2 млн рублей. Это создаст дополнительную мотивацию к долгосрочным сбережениям.
До 30 млн рублей вырастет защита средств на эскроу-счетах. Это значит, что покупатели квартир в новостройках и участники других крупных сделок получат гораздо большие гарантии сохранности своих денег. В Минфине уверены, что это даст импульс рынку, особенно в крупных городах, без угрозы для финансовой устойчивости системы страхования вкладов.
Ранее россиянам назвали справедливую ставку по вкладам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
